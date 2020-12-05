محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، برفض الطعن على نص البند (5) من المادة (45)، ونصوص البنود (ب)، (ج)، (د) من المادة (46) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، التي فرضت رسومًا لصالح هذه النقابة وجعلت لصق دمغة النقابة إلزاميًّا على أصول بعض عقود الأعمال والتوريدات، في مجال إعمال أحكامها على البند (8) من المادة (45) من ذلك القانون.

وينص البند 5 من المادة 45 على أن يضاف رسم قدره مليم واحد على إنتاج كل شيكارة أسمنت وزنها 50 كيلو جرام.

كانت هذه تفاصيل خبر حُكم بدستورية فرض "مليم" على "شيكارة الأسمنت" لصالح نقابة المهندسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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