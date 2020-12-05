محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، المتهمة "سماح.ا"، بالإعدام شنقاً، لاتهامها بقتل شقيقة زوجها بمدينة 15 مايو.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة "سماح .ا"، ربة منزل، قامت بقتل المجني عليها "نوال .ع " شقيقة زوجها، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم علي قتلها، وتوجهت إلى مسكنها، وما أن ظفرت بها حتى سددت لها عدة طعنات خارت لها قواها، قاصدة من ذلك قتلها، فأحدثت بها الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت لوفاتها.
وأضاف قرار الإحالة في ذات الزمان والمكان قامت المتهمة بسرقة المنقولات مشغولات ذهبية، وهاتفين محمولين، ومبلغ مالي والمملوكة للمجني عليها من داخل مسكنها.
كانت هذه تفاصيل خبر "لسرقة الذهب".. الإعدام شنقًا لسيدة قتلت شقيقة زوجها في مدينة 15 مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.