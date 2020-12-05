شكرا لقرائتكم خبر عن الطب البيطري بقنا يدشن حملة تعقيم لمواجهة الموجة الثانية لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت مديرية الطب البيطري بقنا، حملة تعقيم السبت، بدأت بديوان عام محافظة قنا، ذلك في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا، في الموجة الثانية.

تطهير المنشآت الحكومية ضد كورونا بقنا

اكد الدكتور ابراهيم يوسف القائم بأعمال مدير عام الطب البيطرى أن الحملة تستهدف جميع المؤسسات الحكومية بمختلف مدن المحافظة وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا بالمحافظة

تطهير المنشآت الحكومية ضد كورونا بقنا

واضاف انه يتم استخدام المطهرات اللازمة للتعقيم لرشها بالمصالح الحكومية وذلك تنفيذا لتعليمات اللواءأشرف الداودي محافظ قنا،د وعدم السماح للمواطنين بالدخول للمصالح بدون ارتداء الكمامة

تطهير المنشآت الحكومية ضد كورونا بقنا