شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة بشوارع وميادين الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة المتواجدة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات، وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضاري والجمالى للمدن، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وعلى الفور، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، حملة لرفع الإشغالات بمشاركة إدارتي الإشغالات والإزالات بالمجلس، رافقهم قوة أمنية من شرطة المرافق، لرفع وازالة كافة الاشغالات المخالفة من شوارع المدينة الرئيسية والفرعية ،واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
كما قامت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق، بالإشتراك مع شرطة المرافق، بحملة لرفع الاشغالات بشارع الجيش والمحطه وميدان التحرير ،وميدان عرابى وشارع مولد النبي والحلقة وكوبرى أبوعميرة وشارع البوسطة، وتطبيق القانون على المخالفين.
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