سفير مصر الجديد لدى الجابون يقدم أوراق اعتماده للرئيس علي بونجو (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قدم السفير سيف الله يوسف قنديل، الجمعة، أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى الجمهورية الجابونية إلى الرئيس «علي بونجو أونديمبا». وتلا مراسم تقديم أوراق الاعتماد، اجتماع مع الرئيس الجابوني حيث نقل السفير المصري رسالة تحية من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شقيقه رئيس الجابون. وتناول الاجتماع سبل توثيق العلاقات الثنائية بين مصر والجابون في مختلف القطاعات. سفير مصر الجديد لدى الجمهورية الجابونية يقدم أوراق اعتماده سفير مصر الجديد لدى الجمهورية الجابونية يقدم أوراق اعتماده الوضع في مصر

اصابات 117,583

تعافي 103,191

وفيات 6,732

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