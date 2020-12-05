شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا» تطلق حملة «حقك تنظمي» لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم السبت، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار «حقك تنظمي» لتقديم خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة بالمجان، تنطلق غدا الأحد، في مدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن مبادرة «أيامنا احلى» التي يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات الدولة بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، مؤكدا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقرى المحافظة، عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.

من جانبها أوضحت الدكتورة أسماء ماهر، مدير عام إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، أنه سيتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية، ووسائل منع الحمل طويلة المدى بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي، حيث ستكون الحملة على مستوى جميع إدارات المنيا الصحية على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى من الأحد 6/12 حتى الخميس 10/12 في مراكز سمالوط وبنى مزار ومغاغة وأبوقرقاص وديرمواس، وتبدأ المرحلة الثانية من السبت 13/12 حتى الاربعاء 17/12 في المنيا ومطاي والعدوة وملوي.