شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مطعمين مخالفين خلال حملات رقابية بمدينة المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم تنفيذ حملة انضباط بحي شمال المدينة، وأسفرت عن غلق مطعمين، لعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعدم اتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذلك لوضع اشغالات بالشارع.
وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، نفذت حملة مكبرة لإزالة التعديات واشغالات الطرق، وضبط الأسواق، بالتعاون مع التموين، وشرطة المرافق، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ، والجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.
حيث شدد المحافظ على التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا، وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي، والالتزام بمواعيد الغلق المقررة من الدولة، وكذلك العمل على عودة الانضباط للأسواق، ومنع حالات الغش التجاري، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية داخل شوارع المدن، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف إحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع.
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