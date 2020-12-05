شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يحضر نيابة عن السيسي قمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، عبر تقنية فيديو كونفرانس، قمة الاتحاد الافريقى الاستثنائية، الثالثة عشرة، حول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. الوضع في مصر

اصابات 117,583

تعافي 103,191

وفيات 6,732

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يحضر نيابة عن السيسي قمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.