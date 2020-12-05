شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 27 متدرب.. «مياه الشرب» بالمنيا تنظم تدريب لرفع كفاءة الجودة بمعاملها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا والعضو المنتدب، أن الشركة نظمت تدريبًا عن ضبط وتأكيد جودة تحاليل الصرف الصحي للعمل على تطوير قطاع المعامل والجوده لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحي.

وأضاف الشهاوى أن هذا التدريب تم بمعرفة فريق التدريب بالمعمل المرجعي للصرف الصحي بالشركة القابضة وبحضور ١٨ متدرب من المعمل المركزي بالشركة و٩ متدربين بالمعامل الفرعية ولمدة خمسة أيام .

وأكد الشهاوي أن قطاع المعامل والجودة يشهد في الآونه الأخيرة طفرة كبيرة في التطوير حيث يوجد بالشركة حاليًا ٣٤ معملا بالإضافة إلى ١٣ سيارة معمل متنقلة وذلك من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن المنياوى.