شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم شركة المقاولون العرب بأوغندا كأفضل شركة مقاولات للعام الثالث علي التوالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام كل من المهندس خالد محمود عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، بزيارة إلى أوغندا خلال الفترة من ١ إلى ٣ ديسمبر الجاري للمشاركة في حفل تكريم شركة المقاولون العرب بأوغندا كأفضل شركة مقاولات للعام الثالث على التوالي.

التقى الوفد، بصحبة السفير المصري بأوغندا أشرف سويلم، والمهندس محمد طلبة العضو المنتدب للشركة بأوغندا، بوزير الأشغال والمواصلات الأوغندي «إدوارد كاتومبا وامالا»، الذي أثنى على إنجازات الشركة في بلاده، ودورها في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بجودة عالية بما أهلها للحصول على جائزة أفضل شركة مقاولات عاملة في أوغندا لثلاث مرات متتالية، كما تم بحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال البنية الأساسية.

كما التقى الوفد المصري بنائب وزير المالية «باتريك اوكابالا» لبحث أوجه التعاون ومصادر التمويل لتنفيذ المشروعات الطموحة المدرجة على خطة التنمية الاقتصادية الأوغندية للفترة ٢٠٢١-٢٠٢٦، ودعم طلب شركة المقاولون العرب بإسناد بعض أعمال هذه الخطة الطموحة إليها، بما يكفل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات.

تفقد الوفد كذلك مستشفي مولاجو بالعاصمة كمبالا، والتي نفذتها الشركة وفقاً لأعلى المعايير، كما استعرض الوفد الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة الأخرى وعلى رأسها مشروع مستشفي كايونجا، ومشروعات الطرق بمقاطعتي «باليسا» و«ماساكا».

هذا، وقد صرح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، بأن زيارة الوفد تأتي في إطار ما توليه مصر من أولوية لتعزيز العلاقات مع مختلف الدول الأفريقية في كافة المجالات، ودعم الدور الإقتصادي والتنموي الذي تضطلع به الشركات المصرية الناجحة في إفريقيا.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأوغندي «يوري موسيفيني» قد أشاد بمشروع شركة المقاولون العرب في مقاطعة«باليسا» خلال تفقده للطريق الذي تنفذه الشركة مطلع الشهر الجاري، واصفاً إياه بأنه من أفضل الطرق في منطقة شرق إفريقيا.