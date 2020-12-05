شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقام مباراة الأهلى وطلائع الجيش الليلة في الساعة الثامنة مساءًا على ستاد برج العرب في الاسكندرية، في نهائى كأس مصر، بعد تأهل النادب الأـهلى للنهائى بعد فوزه على نادى الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، كما تأهل نادى طلائع الجيش للنهائى بعد فوزه على على نادى الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويُتوقع أن يكون التشكيل النهائى لفريق النادى الاهلى في المباراة والذى استقر عليه بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى كما اتضح من التدريباققت اقادًا لقلمباراة، كما يلي: مروان محسن خط الهجوم، ومحمد الشناوى، حراسة مرمى، والدفاع ياسر إبراهيم وعلى معلول ومحمد هاني وأيمن أشرف، وخط الوسط عمرو السولية وحمدى فتحى ومجدى قفشة وحسين الشحات والاختيار بين طاهر محمد أو محمود كهربا.

تقام المبارة الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية ويتم نقلها عبر قناة أون تايم سبورت – On Time Sport .

يسعى الأهلى للفوز بالمباراة بعد فوزه في الدورى الممتاز وبطولة دورى أبطال افريقيا، ليفوز بالبطولة الثالثة وهى كا مصر.

ويسعى طلائع الجيش تحت قيادة مدربه طارق العشرى للفوز بأول ألقابه وتكرار سيناريو فوزه الفريق الذي يدربه على النادى الأهلى حين قاد فريق حرس الحدود عام 2010 للفوز باللقب على حساب نادى الاهلى في عام 2010، خصوصًا وأن نادى طلائع الجيش فاز على نادى الزمالك حامل اللقب ونادى بيراميدز الوصيف.

ويتوقع المراقبين أن تكون مباراة اليوم مباراة قوية يؤدى فيها كلا الفريقين أداءًا جيدًا لوجود هدف ودافع قوي لكلا الفريقين للفوز، فالأهلى يريد أن يُتم ثالث ألقابه لهذا العام، وطلائع الجيش يسعى لتحقيق أول ألقابه.