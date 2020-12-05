القوى العاملة تنجح فى تحصيل 68 ألف جنيه مستحقات عامل مصرى بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، فى صرف مستحقات المواطن المصرى " أحمد.ح" وبلغت 16 ألفاً و558 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 68 ألفا و715 جنيها تقريبا. وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة صرف مستحقات المواطن المذكور، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها . وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالى وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أكد فيه أن المكتب قام بمتابعة مستحقات المواطن المذكور وتنفيذ الحكم القضائى الصادر له ضد شركة "نما"، حيث تم صرف شيك بالمستحقات النظامية المالية بمبلغ 16558 ريالا سعوديا.

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