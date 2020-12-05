شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تفتش على 43 ألف و818 منشأة لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل 43 ألفا و818 منشأة لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات، بحسب بيان للوزارة اليوم، أنه تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية فى 43 ألفا و 818 مصنعاً وشركة خلال الشهور الثمانى الماضية على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتى شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاءت محافظة قنا فى مقدمة المحافظات بالتفتيش على 5069 منشأة، والمنيا 4225، وسوهاج 3268، والشرقية 2710، والقليوبية 2647، ودمياط 2618، والبحيرة 2476، القاهرة 1882، والغربية 1725، وكفر الشيخ 1523، والجيزة 1511، وبورسعيد 1382، وأسيوط 1363، والدقهلية 1348، ومرسى مطروح 1326، والأقصر 1286، الإسماعيلية 1246، وبنى سويف 1210، والإسكندرية 1070 منشأة.

وجاءت فى الترتيب العشرين على مستوى المحافظات المنوفية 998، جنوب سيناء 978، والوادى الجديد 840، والبحر الأحمر 644، وأسوان 621، والفيوم 552، والسويس 376 منشأة .

وأظهرت التقارير عن أن هذه المنشآت قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية، من تطهير دورى وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال.

وأكد وزير القوى العاملة ضرورة التعامل مع أى مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطى تلك الأزمة.

كما تابع سعفان الجدول الزمنى المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأى تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.