شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أعمال تسكين الباعة فى سوق التونسى الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال تسكين الباعة بسوق التونسى الجديد بالبساتين والذى يضم 667 محل وذلك بعد ازالة سوق التونسى القديم بحى الخليفة فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين والقضاء على الأسواق العشوائية ونقل الباعة إلى أسواق حضارية ذات طابع جمالى وحضاري.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن سوق التونسى الجديد مقام على مساحة 30 ألف م2 وتحيط به شوارع خارجية بمساحة 40 ألف م2 وتقدر تكلفة انشائه بنحو 300 مليون جنيه ليستقبل الباعة الذين كانوا متواجدين بـ 5 أسواق عشوائية أسفل كوبرى التونسى .

ويتكون السوق من 5 مبانى تبلغ تكلفتها 230 مليون جنيه، وتضم 324 محل تتراوح مساحتها ما بين 35 م2 إلى 50 م2 مخصصة لنقل أنشطة السيراميك والموبيليا والأدوات الصحية، بالإضافة إلى 124 محل يضمهم سوق لاستيعاب كل الأنشطة الموجودة بالسوق القديم .

وأشار محافظ القاهرة أنه روعى فى اختيار موقع السوق الجديد قربه من موقع السوق القديم حرصا على البعد الاجتماعى لقاطنيه حيث لا يبعد إلا كيلو متر تقريبا عن الموقع القديم، كما أن السوق يتوسط الأوتوستراد وشارع الجزائر وشارع بين المدابغ، و تم ربط السوق بمدخل من الأوتوستراد ومخرج من الدائرى و الاوتوستراد مما يوفر سهولة اتصاله بكافة مناطق القاهرة .

وأشار محافظ القاهرة أن السوق مراقب بالكامل بالكاميرات ومحاط بسور خارجى لتأمينه وبه 7 بوابات لدخول الأفراد والسيارات و يضم نقطة شرطة ونقطة إطفاء وغرف كهرباء وجراجات ومحولات كهربائية ومزود بأجهزة الحماية مدنية والأمن الصناعى ويوجد به عدد من المبانى الادارية وأضاف المحافظ أنه يجرى حاليًا انشاء امتداد للسوق على مساحة 3500 م2 لاستيعاب كافة الباعة من المنتظر الإنتهاء منه بنهاية الشهر الجارى .

كما تفقد المحافظ موقع السوق القديم اسفل كوبرى التونسى ووجه بسرعة رفع اى مخلفات مترتبة على اعمال الازالة وتمهيد الطرق كما شدد على متابعة حالة النظافة ورفع كفاءة الطريق المؤدى إلى السوق الجديد لتيسير وصول المواطنين إليه .

يذكر أن السوق القديم الذى تم ازالته كان يقع على مساحة تصل ل 2000 م2 تبدأ من كوبرى التونسى حتى خلف مجزر البساتين الآلى وداخل مقابر التونسى، وبها مئات العشش من البوص والأخشاب والأقمشة بصورة عشوائية كانت تنذر بوقوع كارثة فى أى وقت فى حال نشوب حريق بالمنطقة نظراً لتلاصق العشش ووجود مواد سريعة الاشتعال .

رافق المحافظ فى جولته المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وأحمد جودة رئيس حى البساتين وعدد من مسئولى شركة المقاولون العرب، وعدد من قيادات المحافظة.