شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تحبط تهريب 6 طرود تحوى بغبغاوات نادرة عبر مطار القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن إحباط عملية تهريب 6 طرود من الخارج إلى الداخل تحتوى على بغبغاوات تندرج فى قائمة سايتس 1 المهددة بالانقراض والمحظور صيدها والإتجار فيها ،وتم مصادرة الشحنة وإرسالها الى حديقة الحيوان بالجيزة لرعايتها والحفاظ عليها وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية مع الشركة المهربة.

جاء ذلك بناء على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بأحكام الرقابة على الصادرات والواردات من الحيوانات والزواحف والطيور البرية والنادرة.

وأضاف رئيس الخدمات البيطرية، فى بيان اليوم أن عملية الضبط كانت بواسطة مكتب الحياة البرية التابع لهيئة الخدمات البيطرية بمطار القاهرة الدولى، وتأتى تلك المضبوطات نتيجة التكليفات بمكافحة الاتجار غير المشروع فى الحيوانات والزواحف والطيور البرية المهددة بالانقراض بتشديد الرقابة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية على الصادرات والواردات من الحيوانات والطيور الحية.

من جهة أخرى تتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر و 28 من مديريات الطب البيطرى، وبالتعاون مع أجهزة الأمنية، تكثيف حملاتها المرورية على اسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها ومحال الجزارة ومجازر اللحوم، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم او تداول عبوات لحوم مجهولة المصدر أو بدون بيانات معتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، ورقابة صارمة على الذبح خارج المجازر، ومتابعة الاغذية والمنتجات ذات الاصل الحيوانى خاصة اللحوم والدواجن والاسماك للتأكد من مصادرها، وضبط اللحوم المذبوحة خارج المجازر المعتمدة والعمل على الحد من الذبح خارج المجازر، وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة الانسان من تناول منتجات ذات اصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية.



الببغاوات



إحباط تهريب بغبغاوات نادرة