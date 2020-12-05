شكرا لقرائتكم خبر عن «ثيودوروس الثاني» يترأس قداس عيد القديس سابا في الإسكندرية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يترأس البابا ثيودوروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الارثوذكس، صلاة القداس الالهى اليوم السبت بمناسبة الاحتفال بعيد القديس سابا المتوشح بالله في دير القديس سابا المقر البطريركي التاريخي في الإسكندرية.

وقال مصدر كنسى، أند القدِّيس سابا ولد في عام 439، وتوفى في عام 533 عن عمر 94 سنة، وعاش القدّيس منذ سنين الطفولة في دير لجأ إليه زاهداً في الدنيا في سن الثامنة، إذ عاين انغماسَ الناس في الدنيويّات لمّا تجادل خالُه وعمُّه على ميراثه إثرَ سفر أبويه قسراً إلى الإسكندريّة عاهدين تربيتَه إلى عمّه في الثامنة عشرة، حيث ذهب إلى الأرض المقدّسة وفي نفسه رغبةٌ أن يصير من أتباع القدّيس أفثميُس، إلا أنه تم رفضه لصغر سنّه.

وأدهشت بساطة القدّس سابا وقداسته القديس أفثيميُس فلقَّبه بـ«الفتى الشيخ»، وفي عامه الـ43 تنسّك لفترة طويلة في الصحراء قرب القدّيس جِراسِمُس الأردنيّ، وانسحب بعدها وعاش وحده لخمس سنوات في كهفٍ منيعٍ في رّيْدِ جبل قَدرون .