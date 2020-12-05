شكرا لقرائتكم خبر عن تكافؤ الفرص برفح تنظم ندوة بعنوان «معًا ضد العنف والتنمر ضد المرأة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وحدة تكافؤ الفرص في مجلس مدينة رفح ندوة تحت عنوان «معًا ضد العنف والتنمر ضد المرأة»، بحضور الشيخ نصار سعد محمد نصار مدير إدارة أوقاف رفح ومها أبوالمجد، مسؤول الوحدة، وتحت إشراف مصطفي محمد مصطفي رئيس المدينة، وبناء على توجيهات حنان حسن رئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة.

وقالت مها أبوالمجد، مسؤول الوحدة، أن الندوة جاءت في إطار مبادرة الـ16 يومًا التي يتم تنفيذها تحت رعاية اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

واستعرضت أبوالمجد الدور الذي تقوم به الوحدة في خدمة السيدات وخاصة العاملات، بجانب الأشكال المتعددة للعنف والتنمر ضدهن وخاصة التمييز في العمل وعدم الحصول على فرص متساوية مثل الرجل.

وأكد الشيخ نصار سعد محمد نصار مدير إدارة أوقاف رفح، أن الإسلام كرم المرأة ووضع من الشرائع ما يصون كرامتها وعزها، وأن التمييز والتنمر بين البشر لا تقره الشرائع السماوية فالناس سواسية لا فرق بينهم في الجنس واللون.