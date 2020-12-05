شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد المخطط التفصيلي لـ9 قرى بمركز بئر العبد بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مركز ومدينة بئر العبد عن اعتماد المخطط التفصيلي لعدد 9 قري من قري المركز، وهي قاطية واقطية والمريح والجناين ورابعة وأم عقبة والسلام و6 أكتوبر والكرامة .
وقالت أيمان شجيع مسؤول الإعلام في المركز، أن المخطط الجديد وضعته محافظة شمال سيناء بالاشتراك مع الجهات المعنية، وجرت الموافقة عليه من الجهات المعنية طبقا لقانون البناء الجديد.
أضافت شجيع إلى أن المخطط الجديد يهدف إلى عدم البناء العشوائي وسهولة اصدار تراخيص البناء للمواطنين في تلك القري والحفاظ على أراض الدولة وعدم التعدي عليها ومنع ظهور مناطق عشوائية.
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