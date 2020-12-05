شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المهنية تتابع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بمستشفى العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت لجنة من إدارة الصحة المهنية بمديرية الصحة بشمال سيناء بمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا في مستشفي العريش العام.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن اللجنة ضمت كلا من الدكتور اشرف عبدالجواد ندير إدارة الصحة المهنية، محمد عبدالحليم محمد مراقب عام الصحة المهنية بالإدارة، وماهر السبع مراقب عام أداره النفايات الطبية الخطرة بالإدارة.

أضاف شوكة أن اللجنة قامت بالمرور على أقسام الطوارئ والاستقبال والمعامل والمطبخ مستشفي العريش العام، ومراجعة مهمات الوقاية ومدي توافر المطهرات ومدي التزام العاملين في المستشفي بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس.

كما قامت اللجنة بالمرور على غرفه الفرم الخاصة بالنفايات الطبية الخطرة ومراجعة إجراءات التخلص الآمن من المخلفات والنفايات الطبية الخطرة طبقا لبروتوكول وزارة الصحة في هذا الشأن.

أشار شوكة إلى قيام اللجنة بتنفيذ ندوة توعوية لعمال الأمن والنظافة في المستشفي للتوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد والوقاية الشخصية ووقاية الغير من الإصابة بالفيروس.