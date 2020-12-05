شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المهنية بشمال سيناء تحذر المواطنين من أخطار السخانات الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت إدارة الصحة المهنية في مديرية الصحة بشمال سيناء المواطنين من أخطار السخانات الكهربائية في فصل الشتاء.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أنه يجب قبل تشغيل السخانات فحصها جيدًا ومراجعة الوصلات الكهربائية وفيشة الكهرباء، وعند تشغيل السخانات يجب التأكد من عدم وجود مياه في أرضية الحمام أو عدم لمس حائط الحمام تجنبًا لحدوث ماس كهربائي.

أضاف شوكة يجب تنظيف وعاء السخان قبل فصل الشتاء من كل عام وذلك من الصدأ والجير الذي قد يترسب فيه على أن تجري عمليه الصيانة بمعرفة احد الفنيين المختصين .

أشار شوكة إلى أنه في حالة حدوث خلل أو تلف بالسخان يمنع استخدامه ويستدعي الفني المختص ليتم تركيب السخان وتجري صيانته بمعرفة فني مختص، كما يجب ان تكون التوصيلات الكهربائية معزولة جيداً عن الماء وان يكون محبس الكهرباء بعيداً عن تناثر المياه وعلى ارتفاع كاف لمنع عبث الأطفال.