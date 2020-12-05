شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 5 محطات بالعريش لتوفير 25 ألف متر مكعب من المياه في اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محافظ شمال سيناء أن المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية تقوم بتوفير سبل الحياة إلى المواطنين وتسيير معيشتهم اليومية وتوفير متطلبات الحياة الأساسية.
وأكد المحافظ أنه تم إنشاء 5 محطات لتحلية المياه بمدينة العريش توفر 25 ألف مترا مكعبا من المياه في اليوم، إلى جانب ما يتم توفيره من محطة مياه القنطرة بواقع 50 ألف مترا مكعبا في اليوم.
أضاف المحافظ أن هذه الكميات ستقوم بتوفير مياه الشرب بصورة يومية في المنازل والقضاء على نظام المناوبة التي تقوم شركة المياه بتوزيعها على مختلف الأحياء والتجمعات بالعريش.
أشار المحافظ إلى حلال وتجديد شبكة المياه المتهالكة بمدينة العريش بتكلفة 883 مليون جنيه، حيث أن شبكة المياه القديمة بمدينة العريش قديمة ومتهالكة، لذا جري إحلالها وتجديدها
لفت المحافظ إلى أنه يجري إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في أفريقيا والشرق الأوسط غرب مدينة العريش بطاقة ١٠٠ ألف مترا مكعبا في اليوم في المرحلة الأولى، تزداد إلى 300 ألف مترا مكعبا في اليوم في المرحلتين الثانية والثالثة..مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 60%.
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