شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة وإعلان الفائزة باللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تختتم مساء اليوم السبت أعمال مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات والتي انطلقت ٢٦ نوفمبر الماضي في أحد المنتجعات السياحية الكبرى بمدينة الغردقة، تحت رعاية كامل ابو على رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر بمشاركة أكثر من 25 دولة حول العالم، بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بالغردقة ومن المنتظر إعلان الفائزة باللقب لهذا العام والوصيفة الأولى والثانية.

وأكد محمد عيد سليمان الخبير السياحي وعضو لجنة التحكيم للمسابقة ان المسابقة قد شهدت فاعليات على الشواطئ والقيام برحلة غطس وزيارة عدد من المنتجعات السياحية ومتحف الغردقة ومتحف جراند اوكواريوم للاحياء المائية ومسابقة ملكة جمال الشواطئ وفاعليات رياضية وافضل فستان مصنوع من مواد معاد تدويرها.