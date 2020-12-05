شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طرق للحماية من مخاطر حرائق الدفاية الكهربائية .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعض النصائح الهامة للحماية من مخاطر الدفاية الكهربائية و تجنب التعرض للحرائق ، و ذلك من خلال 7 خطوات بسيطة و هى كالأتي:

1-التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.

2-التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية واستخدام أسلاك ومعدات من ماركة معروفة ونوع جيد.

3- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.

4-تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

5- لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال و ألا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر

6-عدم استعمال الدفاية كأداة للاشتعال أو التسخين أو تجفيف الملابس.

7-يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان الى الدرجة المطلوبة خاصة أثناء النوم.