تفاصيل المشروع السكنى خلف سور مجرى العيون × 11 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غيرت المشروعات القومية من ملامح محافظة القاهرة عاصمة مصر التي اشتهرت بالتاريخ والحضارة، حيث تهدف هذه المشاريع إلى إعادة الوجهة الحضارية للعاصمة مرة أخرى من خلال إعادة تخطيط المناطق العشوائية وتحويلها لمناطق جذب سياحى يبرز ما تتميز به العاصمة من تاريخ وحضارة وتراث، ومن بين المشروعات التي ستغير من شكل القاهرة، مشروع تطوير محيط سور مجرى العيون بمصر القديمة بمنطقة الفسطاط، وذلك بعد نقل المدابغ، ويقام على مساحة 95 فدانا تقريبا. يعرض ”الخليج 365” أهم المعلومات عن المشروع السكنى الذى يتم تنفيذه خلف سور مجرى العيون بالقاهرة بمصر القديمة: 1- يتم إنشاء 70 عمارة سكنية بارتفاعات ومساحات مختلفة. 2- عدد الوحدات 1286 وحدة تقريبا بعد زيادة 10 عمارات سكنية. 3- تصل مساحة الوحدة السكنية لـ 150 مترا بالخدمات وبدون الخدمات 125 متر. 4- مساحة العمارة الواحدة 600 متر. 5- الطابق الواحد به 4 وحدات. 6- كل العمارات السكنية بها أسانسير. 7- يتم إنشاء العمارات بارتفاعات تدريجية ينخفض ارتفاعها باتجاه سور مجرى العيون. 8- ارتفاع العمارات تبدأ بأرضى و4 أدوار ثم أرضى و5 أدوار، ثم أرضى و6 أدوار. 9- يتم تنفيذ مبانى الأنشطة الترفيهية والتجارية والثقافية على مساحة 51 ألف متر مسطح. 10- العمارات السكنية ستكون ذات طراز معمارى يناسب المنطقة التاريخية المحيطة بها. 11- يتم تنفيذ الوحدات على أكثر من نموذج فمنها غرفتين وصالة و3 غرف وصالة لتناسب الجميع.

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