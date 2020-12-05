حدث ليلاً| 427 إصابة جديدة بكورونا.. وسقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحدث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تراجع طفيف.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، خروج109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103191 حالة حتى اليوم.

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​"أمطار لن تؤثر على نهائي الكأس".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة الأرصاد الجوية السبت، خلال إقامة مباراة نهائي الكأس بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش، الذي يقام على ستاد برج العرب في الإسكندرية.

وأضاف خبراء الأرصاد لـ"الخليج 365"، أن طقس الإسكندرية سيكون لطيفًا خلال ساعات النهار، شديد البرودة في نهاية الليل، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، واحتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

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بالصور.. سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية تزامنًا مع "نوة قاسم"

تعرضت محافظة الإسكندرية، فجر اليوم السبت، إلى هطول أمطار متوسطة صاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

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"محاولة ممنهجة لهدمي".. ريهام سعيد تعلق على أزمة فيديو "صيد الثعالب"

عقبت الإعلامية ريهام سعيد، على أزمة فيديو "صيد الثعالب" والذي أذيع بالحلقة الثانية من برنامجها "صبايا الخير"، والتي قامت خلالها برحلة برية مع مجموعة من الصيادين لاصطياد الذئاب والثعالب، قائلة: "أنا منهارة مما يحدث، هجوم غير طبيعي ومحاولة ممنهجة لهدمي".

وأضافت سعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة: "إزاي يطلع هشتاج ضدي الساعة 5 صباحًا وينتشر بالشكل ده، الثعلب الأحمر مصرح بصيده في مصر لأنه ليس من الأنواع المهددة بالانقراض ويتم توريده للجامعات، ونحن مجتمع لا يحرم الصيد"، موجهة سؤال لمقدم "الحكاية": "هل لميس لا تمتلك فراء من حيوان المنك؟"، ليرد الإعلامي بالنفي.

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بعد هجوم "السوشيال ميديا".. أول رد من "الآثار" على أزياء موديل "موكب المومياوات"

في أول رد فعل لوزارة السياحة والآثار، بشأن صورة "موديل" موكب المومياوات الملكية المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعى، والتي أثارت ردود أفعال غاضبة.

أكدت وزارة السياحة والآثار، أن هذه الملابس التي تظهر فى الصورة لا علاقة لها بأي حال من الأحوال بملابس الاحتفالية على الإطلاق، وذلك وفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث بالوزارة.

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الولايات المتحدة تنقل معظم قواتها من الصومال

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر الجيش بسحب أغلبية القوات الأمريكية المتمركزة في الصومال والبالغ عددها 700 جندي بحلول أوائل العام المقبل.

ويعني هذا الإعلان- وهو الأحدث في سلسلة محاولات من ترامب لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في الخارج- إعادة نشر القوات إلى خارج شرق إفريقيا.

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مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح تقنين الماريجوانا

أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة مشروع قانون إصلاحي شامل من شأنه إلغاء تجريم الماريجوانا على المستوى الاتحادي ويمحو العديد من السجلات الجنائية غير العنيفة.

ويقول المؤيدون إنها خطوة مهمة نحو إنهاء سياسات المخدرات الفاشلة، والتي ينظر إليها بشكل متزايد على أنها أثرت سلبا بشكل غير متناسب على مجموعات الأقليات وأصحاب الدخل المنخفض.

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مقتل 17 شخصا إثر سقوط حافلة من فوق جسر بالبرازيل

لقي ما لا يقل عن 17 شخصا حتفهم إثر سقوط حافلة من فوق جسر من ارتفاع 15 مترا يوم الجمعة، حسبما ذكرت صحيفة "إستادو دي ميناس جيرايس".

ونقل موقع "جي1" الإخباري عن إدارة الإطفاء قولها إن 12 شخصا لاقوا حتفهم في مكان الحادث بينما توفي 5 آخرون في المستشفى.

وأصيب نحو 30 شخصا آخرين في الحادث الذي وقع بالقرب من قرية خاو مونليفادي بولاية ميناس جيرايس حوالي الساعة 0130 مساء (1030 بتوقيت جرينتش).

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منطقة سان فرانسيسكو تشهد أوامر إغلاق خلال أيام

أعلنت ست مناطق قضائية، من بينها مدينة سان فرانسيسكو، عن خطط لفرض أوامر للبقاء في المنزل يومي الأحد والاثنين في إطار سعيها لوقف ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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كندا تتخطى 400 ألف إصابة بفيروس كورونا

تخطت كندا، اليوم الجمعة، حاجز الـ 400 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منذ بداية الوباء العالمي وسط تسارع كبير في معدلات الإصابة.

وأعلنت كندا عن هذا الرقم بعد أن أبلغت مقاطعة ساسكاتشوان عن 283 إصابة جديدة بـ (كوفيد-19) اليوم، ليرتفع إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى 402 ألف و569 حالة بعد تسجيل 6 آلاف و299 إصابة جديدة.

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الولايات المتحدة: الإصابات والوفيات بفيروس كورونا تسجل أرقاما قياسية

وصلت أحدث حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات التي تم تسجيلها في الولايات المتحدة إلى أرقام قياسية جديدة، حيث يخشى خبراء الصحة من تفاقم تفشي المرض.

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