هندسة القاهرة تمنح أعضاء هئية التدريس الحرية لتحديد امتحانات " الميد تيرم "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ،أن الكلية منحت أعضاء هيئة التدريس الحرية فى تحديد اختبارات الميد تيرم، وهل تجرى من خلال منصة الجامعة التعليمية بلاك بورد أو من خلال الحضور المباشر للطلاب بالكلية
وأضاف الدكتور حسام عبد الفتاح، فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 " أنه فيما يخص امتحانات العملى لطلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، لم يتم تحديد موعدها حتى الآن ، مؤكدا أنه من الطبيعى أن تجرى امتحانات العملى قبل نهاية الفصل الدراسى الأول ، لافتا إلى أن هناك 15 امتحان باختبارات الميد تيرم ، والكلية حريصة على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا خلال امتحانات الميد تيرم أو خلال أيام الدراسة الطبيعية لحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس .
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