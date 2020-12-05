شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: زيادة الوزن بعد انقطاع الدورة الشهرية يرفع خطر الإصابة بسرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان، إن زيادة الوزن من أكتر العوامل خطورة وتعمل على زيادة احتمالية الإصابة بكثير من الأمراض. وأوضحت وزارة الصحة والسكان زيادة الوزن بعد انقطاع الدورة الشهرية بيزيد خطر إصابة المرأة بسرطان الثدى لأن الدهون فى الجسم تؤثر على مستوى الهرمونات. وتابعت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب علي السيدات القيام بالكشف المبكر عن سرطان الثدي باستمرار مع مبادرة رئيس الجمهورية اللى بتوفر التوعية والكشف والعلاج مجاناً وبأحدث البروتوكلات العالمية. كانت وزارة الصحة اكدت فى وقت سابق، أن خدمات صحة المرأة يتم تقديمها من خلال 5400 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية وتضم 5000 طبيبة و5000 ممرضة يعملن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، لافتة إلى استمرار العمل على رفع كفاءة وتنمية قدرات تلك القوى البشرية للعمل بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ضمن المبادرة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الوحدات تعمل من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحا وحتى 3 مساء، مضيفة أن الدولة توفير كل سبل الرعاية الصحية للسيدات في المراكز.

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