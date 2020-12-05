شكرا لقرائتكم خبر عن عايده تتابع أعمال النظافة بدسوق ليلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابعت المهندسه عايده ماضي، رءيس مركز ومدينة دسوق أعمال النظافة بشوارع وأحياء المدينه في الورديه الثالثه الليلية. وشددت على ضرورة التخلص من القمامه اولا باول،وذلك تحت إشراف احمد عيسي، ناءب رءيس المدينه ورؤساء الأحياء. وقالت ماضي إن حملات النظافة بشوارع وأحياء المدينة مستمرة على مدار اليوم وفي الفترات الليلية، وطالبت المواطنين بعدم القاء القمامه بالشوارع ووضعها بصناديق القمامه بالشوارع لتظهر المدينه بمظهرها اللاءق كمدينه سياحيه دينيه لوجود ضريح سيدي إبراهيم الدسوقي بها. الوضع في مصر

اصابات 117,156

تعافي 103,082

وفيات 6,713

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