شكرا لقرائتكم خبر عن خلال افتتاح 175 مسجدًا جديدًا بالمديريات.. قيادات الأوقاف: خدمة بيوت الله رسالتنا ( صور ) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد وعمارتها والحفاظ على قدسيتها، وبحضور القيادات الدينية والدعوية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات والضوابط الاحترازية، تم الجمعة افتتاح (27) مسجدًا جديدًا، ليصل عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ شهر سبتمبر 2020م (535) مسجدًا جديدًا .

ووجه قيادات الدعوة بالمديريات التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على عنايته ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، مؤكدين أن «رسالتنا هي عمارة بيوت الله (عز وجل) والحفاظ على قدسيتها، وأن الأوقاف تبني وتعمر المساجد ولا تعرف الهدم ولا التخريب، وأن خدمة بيوت الله شرف لنا جميعا» .

افتتاح مساجد الجمعة - تصوير آخرون

افتتاح مساجد الجمعة - تصوير آخرون

افتتاح مساجد الجمعة - تصوير آخرون

افتتاح مساجد الجمعة - تصوير آخرون

افتتاح مساجد الجمعة - تصوير آخرون

افتتاح مساجد الجمعة - تصوير آخرون

افتتاح مساجد الجمعة - تصوير آخرون