شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالقوي يتابع أعمال النظافة بمصيف بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اليوم الجمعة العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم سير العمل بمنظومة النظافة، و شدد على استمرار أعمال النظافة وحملات النظافة المكثفة بجميع شوارع المدينة المختلفة للقضاء على التراكمات ورفع الرمال والاتربة وقص الأشجار وازالة الحشائش الضارة من على جانبى الطريق وبين العمارات السكنية.

ونظافة الجزيرة الوسطى بجميع مناطق المدينة المختلفة بالإضافة الى إزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها بالمدينة، توكذا كسح مياه الأمطار من خلال فرق العمل بجهاز النظافة ومتابعة العمل من نواب رئيس مدينة مصيف بلطيم والوصول إلى أعلى معدلات النظافة واكد بإستمرار حملات النظافة والتجميل اليومية علي ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة بالمدينة والظهور بالمظهر اللائق بالمصيف كمدينة سياحية .