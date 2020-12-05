شكرا لقرائتكم خبر عن احمد بائع الليمون: كان نفسي أكون دكتور ولكن الظروف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الطفل إسلام إبراهيم والشهرة «أحمد إبراهيم»، إن والدته تركته وهو صغير وعلم من جدته أنها ماتت هي وأبوه ولم يبق له غير جدته وجده، وأنه يعيش مع أولاد أخيه ويحبهم جدا، ويصرف عليهم عندما يحصل على أموال.

وتابع أحمد «بائع الليمون» خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، كل يوم اصحى في السابعة صباحا واعود 10 بالليل، واقوم ببيع الليمون في العديد من الاماكن، ومن الممكن ان ابيع 20 كيس ليمون وتمن الكيس 15 جنيه واحصل على 50 جنيه اعطى لستى 40 جنيه واخد 10 جنيه، واجيب شيبسى وبسكويت بالعشرة جنيه .

وأشار إلى انه يدفع 400 جنيه ايجار الشقة، واختارت ابيع الليمون لأنه بيتباع وبيع الليمون بيكسب والحمد لله واقوم بسدد تمن الليمون واحصل على المكسب واوضح احمد انى مش عايز أي حاجه من حد ولا اتسول، وانا بلعب كورة في الشارع وانا اهلاوى وفرحت بفوز الاهلى وقال احمد كان نفسى اروح المدرسة بس الظروف منعتنى، وانا احب ستى جدا وهى ام امى، ولا اعرف صور ابويا وامى ومش عايز اشوف امي لأنها تركتني ولا تسال عليا، وبتفرج على التليفزيون وكان نفسى اطلع دكتور.

وأكد أنه لم يأخذ فلوس من أي حد ولا يتسول ويقوم باعادة أي فلوس، والمهم عندى ابيع الليمون واحصل على مكسبى فقط، وجبت عزة النفس والكرامة دى من ستى وعلمتنى الشرف ولا احصل أي اموال بدون وجه حق .

و اكد احمد ولم افرح عندما علمت ان ابى وامى عايشين وبالنسبة لى كده ميتين وكده ميتين .

و اضاف احمد بائع الليمون بشجع الاهلى وفرحت بفوزه جدا .