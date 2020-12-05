شكرا لقرائتكم خبر عن الوادي الجديد تطلق تجربة تشغيل أعمدة الإنارة بطاقتي الشمس والرياح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أطلقت محافظة الوادي الجديد تجربة جديدة لتشغيل أعمدة الإنارة بالشوارع بتقنية تعتمد على الطاقه الشمسية وطاقة الرياح وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إستخدام الطاقه النظيفة وترشيد استهلاك الكهرباء. وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد انه في حال نجاح هذه التجربة سيتم تعميمها على كافة مراكز المحافظة لإحلال الطاقة النظيفة محل مصادر الطاقة التقليدية وإستخدام تقنيات أقل تكلفة وأكثر كفاءة. وأشار الزملوط إلى ان محافظة الوادى الجديد تحظى باكبر نسبة سطوع للشمس من بين محافظات الجمهورية كما مناخها جاف يندر فيه سقوط الامطار وهو مايعتبر فرصة مثالية لاستغلال كافة المقومات الطبيعية لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح على مدار العام . الوضع في مصر

اصابات 117,156

تعافي 103,082

وفيات 6,713

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