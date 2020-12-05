شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل في كفرالشيخ اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم السبت لافتتاح مقر فرع توثيق الضواحي بكفر الشيخ بحي سخا، وتفقد محكمة كفر الشيخ الابتدائية.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،انه سوف تنتهي معاناة أهالي كفر الشيخ التي استمرت عشرات السنوات، بدء من اليوم السبت، بافتتاح المستشار عمر مروان، وزير العدل، لموقع اول فرع توثيق الضواحي بحي سخا بجوار مركز المعلومات التابعة لوزارة الداخلية، وجاري التجهيز لمقر الفرع الثاني بعمارة الشرق للتأمين، موجهاً الشكر للمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، ما يميز الموقعين الجديدين أن أداء الخدمة الكترونيا، ويتعامل المواطن مع موظف واحد من خلال خدمة الشباك الواحد، ولن تستغرق المعاملة أكثر من 3 دقائق، ويضم المركز صالة للمواطنين، وصالتين لتعامل المواطن مع موظف الشباك، وحجرات الموظفين على مساحة 500 متر، وبمجرد دخول المواطن يتم تسجيل رقمه الرقم القومي على جهاز الحاسب الآلي، ويحصل على رقم ليتوجه للشباك المحدد له من خلال النداء الآلي لينهي معاملته خلال ال3 دقائق.

وأكد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، كابن من أبناء المحافظة، أعرف معاناة المئات من الأهالي لضيق موقع الشهر العقاري الحالي في عمارات الأوقاف،وكثرة المترددين عليه، الراغبين في تلقي كافة الخدمات الخاصة بالتوثيق والتوكيلات، لينهي اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع وزير العدل، ووزير الاتصالات، تلك المعاناة اليومية للجمهور.