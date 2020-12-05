شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تعلن مواعيد نهضات الاستعداد لعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كنيسة العذراء والأم تريزا بعزبة النخل الغربية فى عين شمس ، عن مواعيد نهضات روحية للاستعداد لعيد الميلاد الذى تحتفل به الكنيسه الكاثوليكية 25 ديسمبر الجارى ، ودعى الأب يوحنا سعد ، راعى كنيسة العذراء للمشاركة فى نهضة الاستعداد لعيد الميلاد تحت عنوان "كلمة الله تخلق تحرر ترسل"، وتبدأ النهضة بالقداس الإلهى الساعة 6 مساءً، ثم فقرة ترانيم فالعظة والبركة فالختام .

وتبدأ النهضة من يوم الاثنين 14 ديسمبر الي الخميس 17 ديسمبر ، وأولى النهضات يديرها الأنبا يوحنا عادل، ويوم الثلاثاء 15 ديسمبر يديرها الأنبا باخوم نائب بطريرك الكاثوليك، والأربعاء 14 ديسمبر الأب جوزيف زكريا، والخميس 17 ديسمبر الأب جوزيف الكرملى.

وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية، بعيد ميلاد السيدة العذراء مريم، الموافق 8 سبتمبر من كل عام، فيما تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أول شهر بشنس وفق التقويم القبطى، الذى يوافق 9 مايو، ويرجع الاختلاف للتقويم المعتمد لكل كنيسة، فالوقت الذى تعتمد فيه "الكاثوليكية" التقويم الغربي، تعمد فيه "الأرثوذكسية التقويم القبطي للاحتفال بأعيادها.

وأعياد العذراء مريم هي عبارة عن قائمة أو سجل تظهر الأعياد والتذكارات التي يحتفل بها المسيحيون حول العالم وفق المنشورات الكنيسة بأعياد متعلّقة بمريم العذراء، هذه الأعياد متنوعة وكثيرة للغاية ويمكن تقسيمها إلى ثلاث أقسام: الأعياد المريمية الكبرى ويبلغ عددها سبعة أعياد أشير إليها في المقالة بالخط الأسود العريض وتأتي أهميتها من كون جميع الكنائس في العالم تحتفل بها، القسم الثاني هو الأعياد المرتبطة بمراحل من حياتها، كالزيارة إلى أليصابات أو تقدمتها إلى هيكل سليمان، ويختلف الاحتفال بها حسب الرعايا والطوائف وحسب البلدان أيضًا؛ القسم الثالث هو الأعياد الخاصة بذكرى ظهورها أو طلب شفاعتها لبلد أو منطقة وتتميز بكونها محصورة في البلد والمنطقة وأحيانًا بالطائفة الخاصة بذلك أو الكنيسة المشادة على اسمها.