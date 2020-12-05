شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية الأسترالية تسرح 2000 موظف لمواجهة تداعيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأسترالية «كانتاس» عزمها على تسريح ألفي موظف يعملون في 10 مطارات، وذلك ضمن جهودها لخفض التكاليف لمواجهة الخسائر بسبب جائحة كورونا.

ويأتي القرار الجديد لخفض الوظائف ليضاف إلى قرار سابق بتقليص 6 آلاف وظيفة، ليصل إجمالي عدد أفراد القوى العاملة الذين تم الاستغناء عنهم خلال جائحة كورونا إلى 8.5 ألف شخص.

وقال المدير التنفيذي للخطوط الجوية الدولية والمحلية لدى «كانتاس» أندرو ديفيد: «لسوء الحظ تسببت جائحة كورونا في قلب قطاع الطيران رأساً على عقب»، وأضاف: «ينبغي على الخطوط الجوية حول العالم اتخاذ قرارات مصيرية للاستمرار فيما ستستغرق مسألة إصلاح تلك الأضرار عدة سنوات».

وأعلنت «كانتاس» في وقت سابق من العام الجاري أنها قد تدخر 100 مليون دولار في العام من قرارات خفض الوظائف، إلى جانب 80 مليون دولار في حال تجنبها عمليات الإنفاق الكبيرة على المعدات.