شكرا لقرائتكم خبر عن في رابع أيام «مواعيد المحلات الجديدة».. التزام «كامل العدد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرامة تامة.. دوريات متابعة.. وانضباط كامل العدد».. هذا ما ينطبق تمامًا على التزام المحال التجارية والمطاعم والكافيهات في محافظات الإسكندرية والغربية والسويس والدقهلية، بالقرار الوزارى الخاص بتحديد مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والكافيهات، وسط تفهم كامل من جانب العاملين وأصحاب المحال، ومتابعة أمنية وإدارية مشددة، لرصد ومنع أي تجاوزات، أو إخلال بالقرار.

في الإسكندرية والغربية والسويس والدقهلية، عبر أصحاب المحلات التجارية والعاملون بها عن تفهمهم الكامل لأهمية تطبيق القرار، وقالوا إنه بالرغم من أنه قد يسبب لهم ارتباكاً في الأيام الأولى لتطبيق القرار، إلا أنهم سرعان ما سيتأقلمون هم والمشترون ورواد هذه المحلات مع الوضع الجديد، مؤكدين أن أهم ما يعنيهم هو المصلحة العامة، وشددوا على أنهم سيلتزمون بتنفيذ القرار بـ«حذافيره» احترامًا للقانون والصالح العام وليس بدافع الخوف من توقيع العقوبات التي نص عليها القانون بشأنهم. ووفقاً للمادة الأولى من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من السابعة صباحاً وتغلق الحادية عشرة مساءً (صيفاً) والعاشرة مساءً (شتاءً) على أن تتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الثانية عشرة منتصف الليل (صيفاً) والحادية عشرة مساءً (شتاءً).

وحسب المادة الثانية، تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الخامسة صباحاً وتغلق الواحدة صباحاً صيفاً والثانية عشرة منتصف الليل شتاء، على أن تتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواى، وتوصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.

انظباط تام في الإسكندرية

انظباط تام في الدقهلية