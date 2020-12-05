شكرا لقرائتكم خبر عن «شكرى»: من حق الدول النامية الحصول على لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن مصر حريصة منذ بداية جائحة «كورونا» على تبنى نهج استباقى متكامل للتعامُل مع الأزمة والتخفيف من حدة تداعياتها، غير أنها في طليعة الدول الداعمة للمنظومة الأممية في مواجهة الوباء وإطلاقها، بالتعاون مع العديد من الشركاء، عددًا من المبادرات التي تؤكد دور الأمم المتحدة في تنسيق الجهد الدولى لمواجهة الجائحة، ولاسيما القرار الذي طرحته، وتم اعتماده بالتوافق بالجمعية، حول «تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتداعيات كورونا على المرأة والفتاة».

وخلال مشاركته في الدورة الخاصة الـ31 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الاستجابة لـ«جائحة كورونا»، والتى تمت بناء على اقتراح من رئاسة «حركة عدم الانحياز»، أضاف «شكرى»، في بيان مسجل، أن الدول النامية لها الحق في النفاذ إلى المصل المضاد لـ«جائحة كورونا»، باعتباره سلعة ذات منفعة عامة، إذ إن القضاء على هذه الجائحة لا يستوجب فقط إنتاج هذا المصل، بل يُحتم أيضًا ضمان الحق في النفاذ إليه.

وافتتح الجلسة سكرتير عام الأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس أذربيجان، بصفته رئيس حركة عدم الانحياز، وتحدث خلالها عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار المسؤولين، في حين تناولت بيانات الدول أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، والإشادة بدور العاملين بالمجال الصحى والقائمين على تطوير اللقاح، والإشارة إلى أهمية توفير حِزم اقتصادية للدول النامية، بما يسهم في تخطى تبعاتها السلبية. يُذكر أن أعمال الدورة الخاصة تستمر على مدار يومين، ويشمل اليوم الثانى حوارًا تفاعليًا، برئاسة مدير عام منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن 3 جلسات حوارية حول استجابة منظومة الأمم المتحدة للجائحة، والطريق إلى لقاح «كورونا»، والتعافى من تبعات الفيروس.