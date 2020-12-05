شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات «أولى ثانوى» التدريبية 15 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل وزارة التعليم الاستعدادات الخاصة لعقد الاختبارات التجريبية التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوى الإلكترونية، عبر أجهزة التابلت، دون درجات، 15 ديسمبر الجارى، وعلى مدار 5 أيام.

وأصدرت الوزارة تعليمات مشددة لجميع المدارس الثانوية، بسرعة الانتهاء من إجراءات تسليم التابلت للطلاب دون تأخير، كما خصصت رابطًا إلكترونيا لطلبة الصفين الأول والثانى الثانوى، لتسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكترونى للعام الدراسى (2020-2021)، مؤكدة أنه كى يتمكن الطالب من ملء الاستمارة وطباعتها، ينبغى أن يكون لديه البريد الإلكترونى المدرسى الخاص، أو يمكنه الحصول عليه من خلال الضغط على رابط إنشاء «البريد الإلكترونى المدرسى».

وشدد الوزارة على ضرورة مراجعة بيانات الطلاب بدقة، وتسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقدم لأداء الامتحانات الإلكترونية، خلال الفترة من 3 ديسمبر الجارى وحتى 10 من نفس الشهر، كما أصدرت تعليمات رسمية لجميع المدارس الثانوية بأنواعها (عام، رسمى لغات، خاص، وخدمات)، توصى بالتنبيه على الطلاب والمعلمين القائمين على العملية التعليمية بالإدارة، بضرورة سداد رسوم التأمين على أجهزة التابلت بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وأشارت الوزارة إلى أن التنبيه على دفع هذه الرسوم يأتى حرصًا على استمرار التغطية التأمينية للأجهزة في حالة الفقد أو التلف أو الإصلاح، على النحو التالى، إذ يجب على طلاب «أولى ثانوى» سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى، وطلاب «ثانية ثانوى» سداد التأمين عن السنة التأمينية الثانية، وطلاب الصف الثالث، سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة لمن سدد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية، وكذلك لطلاب الصف الثالث، سداد قسط التأمين عن السنتين «الثانية والثالثة» لمن لم يسدد قسط التأمين عن السنة الثانية، فيما يسدد المعلمون والقائمون على العملية التعليمية بالمديرية أو الإدارة التعليمية أو المدارس، قسط التأمين المستحق حتى السنة الثالثة التأمينية.

وحذرت الوزارة من أنه في حالة عدم سداد قسط التأمين، يسقط حق الطالب أو المعلم في التغطية التأمينية، ويلتزم بسداد قيمة الجهاز كاملًا في حالة الفقد، وقيمة الإصلاح في حالة الكسر أو الأعطال.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول الاختبارات التدريبية (بدون درجات) لطلاب الصف الأول الثانوى، للتعرف على طبيعة الأسئلة في نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت، مؤكدة أن الأسئلة ستكون مبسطة وتغطى الأجزاء من المنهج التي تمت دراستها حتى موعد الامتحان، ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو من المنزل، خاصة أنه ليس محددًا بزمن أو مكان، ويهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة حدوث أي مشكلات تقنية، لا داعى للانزعاج، لأن رصد هذه المشكلات هو الهدف من الاختبار التدريبى للوقوف على أي مشكلات والتعامل معها، وتابعت: «من المهم لكل الطلاب أن يتعاملوا مع هذا الاختبار بجدية، للتعود على نظام الأسئلة وليقف كل طالب على مستواه في هذه المرحلة استعدادا للامتحانات التالية والتى سيتم احتساب درجاتها للنجاح والانتقال إلى الصف الأعلى»، مشددة على أن محاولات الغش أو الاعتماد على آخرين، لن تفيد صاحبها، لكنها ستضره، إذ سيفقد فرصة التعرف على مستواه الحقيقى، خاصة أن امتحانات نهاية العام ستكون في لجان مراقبة، لا يسمح فيها بالعمل الجماعى أو الاعتماد على الآخر.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم الإعلان خلال أسبوع عن كيفية الحصول على الاسم وكلمة السر للدخول على منصة الامتحانات، وكذلك الرابط المخصص لتسجيل أي شكوى أو مشكلة قد تواجه الطالب في أثناء الامتحان التدريبى.