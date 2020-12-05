شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع الشعبى والعسكرى» تنفذ تدريبًا عمليًا لمجابهة الكوارث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مشاركة الأجهـزة التنفيذية للدولة بجميع محافظات الجمهورية في مجابهة الأزمات والكوارث، نفذت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع محافظة الفيوم، التدريب العملى المشترك على مجابـهة الأزمات والكوارث بنطاق المحافظة.

يأتى التدريب العملى للوقوف على مدى استعداد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعناصرها البشرية والمادية للتعامل مع الأزمات والكوارث فضلا عن تدريب مسؤولى كافة الأجهزة المختلفة على الاستجابة السريعة والتحرك الفورى للتعامل مع التحديات المحتملة وإزالة الآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية والصناعية واتخاذ القرار السليم للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

كما تم فرض بعض السيناريوهات والمواقف الطارئة لمجابهة أزمة أو كارثة بما يتناسب مع التحديات المحتملة، وتم عرض تقارير مديرى الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لحل تلك المواقف.

كما تم اختبار الكفاءة الفنية للمركبات والمعدات الهندسية ومعدات الإغاثة من خلال تنفيذ اصطفاف لجميع المركبات والمعدات التابعة لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتفتيش عليها، والمرور على معسكر ومخيم الإيواء الذي تم تنظيمه بمشاركة مديريتى التضامن الاجتماعى، والشباب والرياضة، للتأكد من مدى جاهزيته لاستقبال المتضررين، وتنفيذ بيان عملى لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوى داخل المحافظة والمؤمن بواسطة قوات الحراسات المشددة لوزارة الداخلية.

وفى نهاية المشروع تم عرض فيلم تسجيلى عن شهداء القوات المسلحة والشرطة من أبناء المحافظة، وتكريم عدد من أسر الشهداء.