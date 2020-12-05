شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الايكاو يطالب لجنة الأمم المتحدة بوضع معايير جديدة لمكافحة الإرهاب بالطيران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في جلسة إحاطة افتراضية افتتاحية عقدت هذا الأسبوع من قبل لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، شددت الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي، الدكتورة فانج ليو على التطورات الرئيسية بالمنظمتين، منظمة الطيران المدني الدولي واللجنة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، للعمل على التعاون بشكل أكثر فعالية في التخفيف من التهديدات الإرهابية للطيران المدني الدولي.

وأشارت الدكتورة ليو في كلمتها إلى أن «عام 2020 واجه الطيران المدني الدولي أسوأ أزمة عالمية في تاريخ الطيران الدولي، قائلة: نحن نستجيب بسرعة وفعالية لضمان العمليات الجوية الحيوية، ومراعاة التهديدات المستمرة للإرهاب، وإحراز تقدم مطرد في أمن وتسهيلات الطيران، وتهدف التوصية الرئيسية للمبادئ التوجيهية لفريق العمل المعني بإنعاش الطيران (CART) التابع لمجلس الإيكاو إلى مواءمة استجابات البلدان لوباء النقل الجوي، وتدعو البلدان إلى تعزيز أنظمة الرقابة الأمنية الخاصة بها والتنسيق بين لجان التيسير الوطنية وبرامج التيسير الوطنية لإدارة مخاطر الجوائح ومكافحتها».

وستصبح معايير اللجنة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب«PNR الجديدة إطارًا دوليًا إلزاميًا، مما يساعد الدول على منع الجرائم الإرهابية وغيرها من الجرائم الخطيرة وكشفها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، وفيما يتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2309 بشأن التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية: أمن الطيران، في ملاحظاتها أمام لجنة مكافحة الإرهاب، عرضت الدكتورة ليو التقدم الأخير في أمن الطيران بما في ذلك التعديلات على الملحق السابع عشر، الذي تناول لا سيما التهديد من الداخل، ومراجعات دليل أمن الطيران، والندوة العالمية الثالثة لأمن الطيران في عام 2019، مع التركيز على الابتكار.

وأكدت أيضًا أنه خلال الدورة الأربعين لجمعية الإيكاو في عام 2019، جددت الدول التزامها بمعالجة تهديدات أمن الطيران بشكل أفضل وإدارة المخاطر من خلال اعتماد إعلان جديد بشأن أمن الطيران يدعم قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2309 و2341 و2395 و2396 و2482.، وأول استراتيجية عالمية للأمن السيبراني للطيران المدني.

وسلطت الضوء أيضًا على أن «الجمعية الأربعين طلبت من منظمة الطيران المدني الدولي تعزيز الوعي والثقافة الأمنيين، وهي إحدى الأولويات الرئيسية الخمس للخطة العالمية لأمن الطيران (GASeP)، ولذلك فقد حددنا عام 2021 باعتباره» عام الثقافة الأمنية «. كما رحبت بدعم أعضاء لجنة مكافحة الإرهاب ومشاركتهم في البرنامج العالمي لأحداث ثقافة الأمن العملية طوال عام 2021.

وفيما يتعلق بتعزيز أمن الحدود، أبلغ الدكتورة ليو لجنة مكافحة الإرهاب أنه «تمشيا مع قرار مجلس الأمن 2396، اعتمد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي معايير جديدة لسجل أسماء الركاب (PNR)، عن طريق التعديل 28 للملحق 9- تسهيل اتفاقية شيكاغو». ستصبح معايير PNR الجديدة إطارًا دوليًا إلزاميًا لنقل وتبادل بيانات PNR، مما يساعد الدول على منع الجرائم الإرهابية وغيرها من الجرائم الخطيرة وكشفها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.

في ملاحظاتها الختامية، شددت الدكتورة ليو على التعاون الممتاز مع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب وجددت التزام منظمة الطيران المدني الدولي بتوفير خبراء للمشاركة في بعثات تقييم المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن الأنشطة الأخرى التي تقودها المديرية التنفيذية في إطار مجموعات عمل الاتفاق العالمي لمكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة.

كما شددت على التعاون الناجح مع OCT للأمم المتحدة في العديد من مبادرات مكافحة الإرهاب، ولا سيما برنامج السفر لمكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة لمساعدة الدول الأعضاء في تعزيز قدراتها على اكتشاف الإرهابيين بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2396.

وأكدت الدكتورة ليو في ختام كلمتها «أود أن أشكر بحرارة لجنة مكافحة الإرهاب، وأدعو إلى الحفاظ على دعمكم السياسي القوي والقيّم لمنظمة الطيران المدني الدولي، وإعادة التأكيد على دورنا القيادي وإبراز أهمية أمن الطيران والتسهيلات للجميع الدول الأعضاء».

ورددت ملاحظات الدكتورة ليو الافتتاحية من قبل ميشيل كونينكس، الأمينة العامة المساعدة، المدير التنفيذي للمديرية التنفيذية، التي شكرت الدكتورة ليو على جهودها المستمرة لتعزيز الشراكة الوثيقة بالفعل بين المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب ومنظمة الطيران المدني الدولي، ولا سيما مشاركة منظمة الطيران المدني الدولي في المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب. زيارات تقييم قطرية نيابة عن لجنة مكافحة الإرهاب، يتم خلالها مناقشة وتعزيز معايير الايكاو والممارسات الموصى بها والمواد الإرشادية بشكل روتيني.

وانضم إلى الجلسة الرئيسية للإحاطة ممثلون من المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب ومنظمة الطيران المدني الدولي ممثلون من وزارة النقل بالمملكة المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والإنتربول، الذين ساهموا من خلال تقديم آخر المستجدات بشأن الأنشطة ذات الصلة من أجل تنفيذ كليهما. قرارات مجلس الأمن.

هنأ أعضاء لجنة مكافحة الإرهاب الذين يمثلون بلجيكا وفرنسا وألمانيا والمغرب والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة الطيران المدني الدولي والمديرية التنفيذية على التقدم المحرز منذ الاجتماع الأخير. كما شجعوا الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة على زيادة دعم المنظمتين في جهودهما لتعزيز قدرة الدول الأعضاء على مواجهة وتخفيف التهديدات الإرهابية للطيران المدني الدولي.