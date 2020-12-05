شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين الحجر الزراعي و «محاصيل مصر» لرفع إحداثيات مزارع التصدير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بروتوكول تعاون مشترك بين الحجر الزراعي المصري وشركة محاصيل مصر للخدمات الرقمية لرفع الاحداثيات الخاصة بالمزارع التصديرية بنظام الـ GPS لتدقيق بيانات المزارع التصديرية وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وقال رئيس الحجر الزراعي المصري في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إنه وفقا لهذا البروتوكول سوف تقوم الشركة برفع الاحداثيات للمزارع التصديرية للموالح التي تقوم بالتصدير الي الاتحاد الأوروبي واليابان والصين وأستراليا ونيوزيلاند والبرازيل وكافة المزارع التصديرية الخاصة بمحصول الفراولة وذلك ضمن منظومة التكويد الجديدة التي يبدأ الحجر الزراعي في تنفيذها تدريجيا .

وأضاف «العطار» ان استخدام تكنولوجيا الـ GPS في رفع احداثيات المزارع المكوده من شأنه ضبط العملية التصديرية من خلال الرفع الدقيق لمساحات المزارع وتحديد كمية المحصول الصالح للتصدير بدقه كبيره مما يمنع التلاعب في الكميات التي يتم تصديرها او تصدير محاصيل من مزارع غير مكوده كما أنه يمنع تكويد المزرعة اكثر من مره ويمنع التداخل في المساحات بين المزارع المكوده وغير المكوده.

وأوضح رئيس الحجر الزراعي ان هذا البرتوكول يأتي في إطار التحول الرقمي الذي تستهدفه وزارة الزراعة ومنها الحجر الزراعي لضمان الشفافية في مساحات المنتجات الزراعية المخصصة للصادرات الزراعية، موضحا أن ذلك من شأنه زيادة الصادرات الزراعية وفقا للمعايير الدولية المعتمدة.