شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس قضايا الدولة يحصل على الدكتوراه فى خصوصية التحكيم بعقود الوساطة التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل المستشار هشام محمد علي كاسب عضو هيئة قضايا الدولة ورئيس القسم القضائي لوزارة القوى العاملة، على شهادة الدكتوراه من جامعة عين شمس، في قانون التحكيم بتقدير امتياز في الرسالة المقدمة منه بعنوان "خصوصية التحكيم في عقود الوساطة التجارية".

ويشغل المستشار هشام كاسب درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وتولى رئاسة القسم القضائي بوزارة القوى العاملة، وعمل لسنوات طويلة بقسم التحكيم الإجباري بوزارة العدل كما عمل بالعديد من الاجهزة والهيئات العامة والوزارات. وانتدب كاسب لسنوات طويلة كمستشار بمجلس الشعب وانتدب كمستشار لوزارة الإسكان، ومثل الدولة في العديد من التحكميات الهامة والمؤتمرات الندوات الدولية.