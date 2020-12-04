شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل: صندوق «تحيا مصر» أثبت فاعليته في المشروعات التكافلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن تسجيل القافلة الإنسانية التي نظمها صندوق تحيا مصر كأكبر قافلة إنسانية في العالم يكشف حجم الجهد المبذول من القائمين على الصندوق والجهات المساهمة فيه.

وقال هيكل إننا شهدنا منذ أسبوعين انطلاق ما يقرب من ٥٠٠ شاحنة تنطلق من العاصمة الإدارية الجديدة للمناطق النائية والقرى الفقيرة في جميع محافظات مصر، واليوم نكتشف أن هذه القافلة كانت الأكبر على مستوى العالم، وهو ما تم اليوم في فعاليات حفل الإعلان عن تسجيل صندوق تحيا مصر لثلاثة أرقام في موسوعة جينيس للأرقام القياسية وإطلاق حملة جديدة تحت عنوان نتشارك من أجل الإنسانية.

وقال أسامة هيكل إن هذه القافلة تعد الثالثة التي يشهدها صندوق تحيا مصر منذ شهر رمضان الماضي.

وأكد هيكل أن صندوق تحيا مصر أثبت قدرة هائلة في المساهمة بمشروعات الدولة التنموية ومشروعات التكافل الاجتماعي خلال السنوات القليلة الماضية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم منذ قليل بقلعة صلاح الدين للاحتفال بحصول صندوق تحيا مصر على رقم قياسي ثالث بإطلاق أكبر قافلة إنسانية على مستوى العالم بحضور اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، وعدد من الوزراء منهم خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط، وهالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وطارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، كما حضر الوزراء السابقون أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم الأسبق، وياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، وطارق قابيل، وزير الصناعة الأسبق، وعلاء فهمي، وزير النقل والمواصلات الأسبق، وجلال السعيد، وزير النقل الأسبق، إضافة إلى ممثلي موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كما حضر الاحتفال عدد من الفنانين وعدد من شركاء الصندوق من القطاع الخاص والمجتمع المدني.