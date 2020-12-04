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شكرا لقرائتكم خبر عن برج خليفة يحتفل بتسجيل صندوق «تحيا مصر» 3 ألقاب بموسوعة جينيس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
احتفى برج خليفة في دبي بصندوق «تحيا مصر» بعد تحقيقه 3 أرقام قياسية بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.
وتمت إضاءة برج خليفة بشعار صندوق «تحيا مصر» وكذلك العلم المصري، مشفوعا بشعار الحملة الجديدة للصندوق «نتشارك من أجل الإنسانية».
وسجل صندوق «تحيا مصر» رقما قياسيا جديدا بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد أقل من أسبوع على تسجيله رقمين قياسيين بالموسوعة، ليصبح حاملا لثلاثة أرقام عالمية بعد تنظيمه أكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم، حيث ضمت أكثر من 480 شاحنة، محطما الرقم القياسي المسجل منذ عام 2004 باسم هولندا بنحو 416 شاحنة.
وجاء هذا الرقم القياسي ليضاف إلى رقمين آخرين مسجلين باسم صندوق «تحيا مصر»، وهما: أكبر قافلة تبرع بالدواجن في العالم، وأكبر قافلة تبرع بصناديق المواد الغذائية.
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