شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: نمر بأسوأ أزمة شهدها سوق الوظائف والملايين خسروا تأمينهم الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن خلال كلمة عن وضع الاقتصاد في الولايات ‏المتحدة وسط جائحة كورونا، قائلا: "نمر بأسوأ أزمة شهدها سوق الوظائف فى ‏التاريخ الحديث"‏

وأضاف بايدن: "الأمر لن يبقى كذلك ولا يجب أن تظل الأوضاع كما هى.. الملايين ‏خسروا تأمينهم الصحي بسبب خسارة وظائفهم.. واحد من كل ستة أشخاص متأخر فى دفع ‏إيجار منزله.. وواحد من كل أربع أعمال صغيرة يعاني خطر الإغلاق بسبب الجائحة.. ‏ولكن أعدكم لن يستمر الوضع هكذا".‏

وفي وقت سابق أكد الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، إنه سيطلب من الأمريكيين ‏ارتداء الكمامات خلال أول 100 يوم له عقب توليه المنصب فى يناير، فى إشارة على أن ‏نهجه إزاء التعامل مع وباء كورونا سيكون مختلف بشكل هائل عن نهج الرئيس ترامب.‏

‏ وفى مقابلته مع شبكة سى إن إن الأمريكية، قال بايدن للمذيع جاك تابر، إن ارتداء الكمامة ‏سيكون 100 يوم فقط وليس إلى الأبد، 100 يوم، وأعتقد أننا سنرى انخفاضا كبيرا (فى ‏الإصابات).‏

جاءت المقابلة التى أجراها بايدن مع سى إن أن، وهى الأولى التى يظهر فيها مع نائبته ‏كامالا هاريس منذ الفوز فى الانتخابات، فى وقت أساسى مع تشكيلهما إدارتهما وتحديد ‏أولويات السياسة التى سنحدد عامها الأول فى البيت الأبيض.‏

وتأتى أيضا فى الوقت الذى وصلت فيه إصابات ووفيات كورونا فى الولايات المتحدة إلى ‏مستوى غير مسبوق، بينما يتجاهل ترامب اللحظة القاتمة، ويركز على مزاعمه بشان نتائج ‏الانتخابات، بحسب ما تقول سى إن إن.‏