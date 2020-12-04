بايدن: نمر بأسوأ أزمة شهدها سوق الوظائف والملايين خسروا تأمينهم الصحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن خلال كلمة عن وضع الاقتصاد في الولايات المتحدة وسط جائحة كورونا، قائلا: "نمر بأسوأ أزمة شهدها سوق الوظائف فى التاريخ الحديث"
وأضاف بايدن: "الأمر لن يبقى كذلك ولا يجب أن تظل الأوضاع كما هى.. الملايين خسروا تأمينهم الصحي بسبب خسارة وظائفهم.. واحد من كل ستة أشخاص متأخر فى دفع إيجار منزله.. وواحد من كل أربع أعمال صغيرة يعاني خطر الإغلاق بسبب الجائحة.. ولكن أعدكم لن يستمر الوضع هكذا".
وفي وقت سابق أكد الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، إنه سيطلب من الأمريكيين ارتداء الكمامات خلال أول 100 يوم له عقب توليه المنصب فى يناير، فى إشارة على أن نهجه إزاء التعامل مع وباء كورونا سيكون مختلف بشكل هائل عن نهج الرئيس ترامب.
وفى مقابلته مع شبكة سى إن إن الأمريكية، قال بايدن للمذيع جاك تابر، إن ارتداء الكمامة سيكون 100 يوم فقط وليس إلى الأبد، 100 يوم، وأعتقد أننا سنرى انخفاضا كبيرا (فى الإصابات).
جاءت المقابلة التى أجراها بايدن مع سى إن أن، وهى الأولى التى يظهر فيها مع نائبته كامالا هاريس منذ الفوز فى الانتخابات، فى وقت أساسى مع تشكيلهما إدارتهما وتحديد أولويات السياسة التى سنحدد عامها الأول فى البيت الأبيض.
وتأتى أيضا فى الوقت الذى وصلت فيه إصابات ووفيات كورونا فى الولايات المتحدة إلى مستوى غير مسبوق، بينما يتجاهل ترامب اللحظة القاتمة، ويركز على مزاعمه بشان نتائج الانتخابات، بحسب ما تقول سى إن إن.
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