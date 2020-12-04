شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تؤكد ارتفاع إنتاج الألبان الطازجة لـ7 ملايين طن سنويًا لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الزراعة ،العمل على التوسع في إقامة مراكز تجميع الألبان فى المناطق التى تشهد كثافه عددية لماشية اللبن، ورفع كفاءة وتطوير المراكز المقامة بالفعل، من خلال الاستفادة من مبادرة البنك المركزى ، والتي تهدف إلى توفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لمراكز تجميع الألبان، على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها وتطوير العمل بها لتواكب المتطلبات الدولية.

وقال الدكتور عبدالرشيد غانم، منسق مشروع مكون الألبان بوزارة الزراعة، في تصريحات لـ " الخليج 365 "، إن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الالبان المخصصة للشرب المباشر ، مؤكدا ارتفاع الإنتاج المحلى لأول مرة الى 7 ملايين طن سنويا ، لافتا الى إن " الوزارة " تواصل تطبيق منظومة التحسين الوراثى للأبقار والجاموسى البلدى ، حيث يتم بها زيادة وحدات التحسين الوراثى والتلقيح الصناعى ، لتنمية وتطوير الاجيال الجديدة من الثروة الحيوانية التي ستكون أعلى فى انتاجية الالبان.

وتهدف البروتوكولات الموقعة مع البنوك الوطنية فى المقام الأول لتمكين صغار المربين ومنتجي الألبان والمزارعين من توفير لبن عالي الجودة خال من الملوثات والشوائب، إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل في المناطق الريفية بمصر، وخاصة أننا نغطى إحتياجاتنا من الألبان الطازجة السائلة بنسبة 100%، بل ونصدر ما يزيد عن إحتياجاتنا منها إلى الخارج ، وذلك تنفيذ لتكليفات القيادة السياسية بشأن رفع كفاءة مراكز تجميع الألبان ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامى الذى يضمن جودة الحليب، سواء كان للاستهلاك الطازج، أو للتصنيع، حيث إن تلك المراكز تعتبر بمثابة منافذ توزيع وتصريف ألبان صغار المربين، حتى نضمن الحصول على ألبان تتماشى مع المواصفات الصحية القياسية والتى تضمن ثبات أسعار الألبان بشكل مُرضى وعادل على مدار العام.

وأكد تقرير لوزارة الزراعة ، إن مصر لديها اكتفاء ذاتيا من الألبان المخصصة للشرب المباشر، و تواصل تطبيق منظومة التحسين الوراثى للأبقار والجاموسى البلدى بمختلف المحافظات ، حيث يتم بها زيادة وحدات التحسين الوراثى والتلقيح الصناعى ، لتنمية وتطوير الاجيال الجديدة من الثروة الحيوانية التي ستكون أعلى فى انتاجية الالبان، وتكون زيادة انتاج الالبان من خلال مزارع متخصصة فى تربية السلالات الاجنبية من الابقار عالية الإدرار، لزيادة إنتاجية الرأس الواحدة عن الموجود حاليا .