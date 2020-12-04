ارتكبوا 55 حادثا.. ضبط أخطر تشكيل عصابي لسرقة السيارات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي عن بيع السيارات بأسعار مخفضة قاد الأمن للكشف عن أخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات والتلاعب بها، ارتكبوا 55 حادثا.

كانت تحريات ومعلومات قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام 4 أشخاص لهم معلومات جنائية مقيمين بنطاق محافظات "القليوبية، الدقهلية، دمياط، الغربية" بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أعلنوا من خلالها عن بيع سيارات بدون مستندات ملكية وبأسعار أقل عن مثيلاتها بالأسواق ويشتبه أن تكون من متحصلات جرائم سرقة.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (القليوبية، الدقهلية، دمياط، الغربية) تم استهداف المتهمين وضبطهم وعُثر بحوزتهم على 2 طبنجة صوت، بندقية ضغط هواء.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع، واعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى ترتكاب جرائم سرقة السيارات وجلب السيارات المُهربة جمركياً وتغيير معالمها والتلاعب فى أجزائها الجوهرية والتحصل على بيانات لسيارات أخرى مماثلة بذات المواصفات (من حيث الماركة والموديل واللون ) وتصطناع لوحات معدنية ورخص تسيير مقلدة للسيارات المستولى عليها بذات البيانات للحيلولة من تحديدها وضبطها.

وبإرشادهم تم ضبط (الماكينات والأدوات المستخدمة فى إصطناع وتزوير اللوحات المعدنية ورخص تسيير السيارات المستولى عليها ومستندات ملكيتها ، عملات وطنية وأجنبية "مقلدة").

وبإرشادهم تم ضبط 55 سيارة منها المبلغ بسرقتها والمتلاعب بأجزائها الجوهرية وأخرى مهربة جمركياً وذلك لدى 21 من عملائهم سيئى النية - لـ 8 منهم معلومات جنائية - مقيمين بنطاق محافظات "الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، القاهرة، القليوبية، مطروح، الفيوم") وبحوزة أحدهم فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار.

وبمواجهتهم أقروا بعلمهم بكون تلك السيارات من متحصلات جرائم سرقة أو مهربة جمركياً ومتلاعب بأجزائها الجوهرية.

باستدعاء المجنى عليهم مالكى السيارات المستولى عليها تعرفوا عليها واتهموهم بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.