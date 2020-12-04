"كأني في باريس".. نجيب ساويرس يعلق على تطوير ميدان التحرير

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على أعمال تطوير ميدان التحرير، التي نفذتها الحكومة مؤخرًا.
وغرّد ساويرس عبر حاسبه الرسمي في موقع "تويتر" قائلًا: "ذهلت أمس عند مروري في ميدان التحرير، كإني في ميدان الكونكورد في باريس، تحية واحبة لمن فكر ومن نفذ فردًا فردًا، خاصة الإضاءة الجميلة المبهرة.. مصر جميلة".
وكشفت الحكومة النقاب عن تفاصيل عملية التطوير النهائية لميدان التحرير بوسط القاهرة.
وأجرت الجهات المختصة تجربة تشغيل للميدان وتجربة الإضاءة الليلية لها والكشف عن تماثيل الكباش الأربعة.
وشملت أعمال التطوير نقل 4 تماثيل لكباش من الأقصر إلى الميدان، إضافة إلى وضع مسلة الملك رمسيس الثاني بعد الانتهاء من عمليات ترميمها، ويبلغ ارتفاع المسلة 19 مترًا، موضوعة على قاعدة خرسانية تحيط بها الكباش في رمزية للحماية.
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