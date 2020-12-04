حصد لقب أمير قافلة مساعدات.. صندوق تحيا مصر يحتفل بتسجيل رقم قياسي بموسوعة جينيس الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

احتفل صندوق تحيا مصر، مساء اليوم الجمعة، بنجاحه في تسجيل رقم قياسي جديد هو الثالث بموسوعة جينيس للأرقام القياسية وذلك بتنظيمه لأكبر قافلة شاحنات للمساعدات شهدها العالم بنحو 480 شاحنة محطما الرقم القياسي المسجل منذ عام 2004 باسم هولندا بنحو 416 شاحنة .

جاء ذلك خلال حفل نظمه الصندوق بمنطقة بئر يوسف بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار، بحضور السادة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والسياحة والأثار، و التضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، الثقافة، و الشباب والرياضة، و الدولة لشئون الإعلام، والدكتورة راندا المنشاوي مساعد رئيس مجلس الوزراء، و واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي للصندوق، والدكتور خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور أحمد مقلد الرئيس التنفيذي للشريك الرسمي لجينيس للأرقام القياسية وعدد من كبار رجال الأعمال ورموز الفن والإعلام.

وخلال الحفل استعرض صندوق تحيا مصر محاولاته الثلاث لتسجيل ألقاب عالمية بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بتنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية عرفها التاريخ، حيث شهد الحضور فيلما تسجيليا يوثق المحاولات الثلاث وكذلك إعلان الرئيس التنفيذي للشريك الرسمي لجينيس حصول الصندوق على ثلاثة ألقاب هي: أكبر قافلة تبرع بالدواجن في العالم، وأكبر قافلة تبرع بصناديق المواد الغذائية، وأكبر قافلة شاحنات مساعدات في العالم على الإطلاق.

كما أطلق الصندوق خلال الحفل حملة جديدة، بعنوان نتشارك من أجل الإنسانية ، يدعو من خلالها كل أطراف العمل التطوعي والخيري حول العالم للتنافس من أجل تحقيق أرقام قياسية في دعم كل كما ينمي ويرتقي بالإنسانية كافة.

وقال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر: "سعينا خلال الفترة الماضية إلى تنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف جهود الصندوق في مجال رعاية الأسر الأولى بالرعاية، وتدشين أكبر قافلة إنسانية لدعم مليون أسرة خلال فصل الشتاء، لافتا إلى أن القافلة تضمنت 480 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الجافة، والدواجن، والملابس الشتوية، والأغطية.

وأضاف: تحدينا الوقت والمسافة بجمع 480 شاحنة في مكان واحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدًا لانطلاقها إلى 27 محافظة بالجمهورية، لتوصيل الغذاء والملابس والأغطية لمستحقيها في قرى ونجوع نائية، وتمكنا من تسجيل رقم قياسي جديد في جينيس للأرقام القياسية، عبر أكبر قافلة تبرع بالدجاج قوامها 2000 طن من الدواجن، كما نجح الصندوق في اقتناص لقب أكبر قافلة تبرع بصناديق المواد الغذائية عبر تنظيم قافلة مواد غذائية جافة قوامها 300 ألف صندوق يتضمن مجموعة متنوعة من المواد الغذائية الجافة وغيرها من احتياجات الأسرة من الغذاء.

وأوضح عبد الفتاح أن الصندوق لم يكتف بتحقيق رقمين قياسيين تم تسجيلهما للمرة الأولى دوليًا، إنما سعينا في محاولة رسمية لتحطيم الرقم القياسي السابق لأكبر قافلة من الشاحنات في العالم والذي تم تسجيله عام 2004 بنحو 416 شاحنة، وبالفعل نجحنا في تحطيم هذا الرقم وأصبح الصندوق حاملا للقب تنظيم أكبر قافلة شاحنات مساعدات في العالم، بعد أن احتفظت به هولندا لمدة 16 عاما دون منافس.