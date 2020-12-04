​ توفير 20 مليون جرعة لقاح كورونا.. الحكومة توافق على 10 قرارات في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل "إنفوجرافيك" سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 4 ديسمبر، وتضمن الموافقة على عدد من القرارات، أبرزها مد فترة التصالح في مخالفات البناء لنهاية العام.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عددٍ من القرارات، تشمل قرارًا بالموافقة على مد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء، حتى نهاية العام، استجابة لمطالب المواطنين والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى الموافقة على تفويض وزيري المالية والصحة والسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، والتعاقد مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي"، لتوفير 20 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة لمواجهة فيروس كورونا.

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة أرض بناحية محافظة دمياط من الأراضي المملوكة للدولة لصالح محافظة دمياط، لاستخدامها كامتداد للمنطقة الحرة العامة، لقربها من ميناء دمياط، والموافقة على قيام وزارة التخطيط بإدراج مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنةـ العاصمة الإداريةـ العلمين) في خطة الهيئة القومية للأنفاق اعتباراً من العام المالي 2020/2021.

بالإضافة إلى اعتماد مبلغ 10 مليارات جنيه في الموازنة لصرف قيمة الأعمال المتوقع الانتهاء منها خلال هذا العام، إلى جانب الموافقة على قرار بإلزام وحدات الإدارة المحلية بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات أيا كان نوعها إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية، بدء من 1 يوليو 2021، مع استثناء الجهات التي لها طبيعة خاصة بالدولة، فضلاً عن الموافقة على السير في إجراءات إتمام التعاقد مع عدد من المستثمرين الذين تم التوصل معهم إلى أسعار محددة، بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية، ومشروعات طاقة الرياح، وإصدار الضمانة الحكومية لمشروعاتهم.

كما شملت القرارات أيضاً الموافقة على قيام وزارة المالية بإصدار الضمانة الحكومية لمشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية مع شركة أكوا باور السعودية، بقدرة 200 ميجاوات، بمنطقة كوم أمبو، فضلاً عن الموافقة على زيادة الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للمواطنين متوسطي الدخل المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، ضمن محور متوسطي الدخل" سكن لكل المصريين"؛ ليكون بصافي دخل 10 آلاف جنيه شهريًا للأعزب، و14 ألف جنيه شهريًا للأسرة.

